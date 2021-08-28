Macron, "Bağdat İş Birliği ve Ortaklık Konferansı"na katılmak üzere Irak'a geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Macron, "Bağdat İş Birliği ve Ortaklık Konferansı"na katılmak üzere Irak'a geldi

Macron, 'Bağdat İş Birliği ve Ortaklık Konferansı'na katılmak üzere Irak'a geldi
Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Bağdat İş Birliği ve Ortaklık Konferansı"na katılmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Bağdat İş Birliği ve Ortaklık Konferansı"na katılmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi.

Konuk Cumhurbaşkanı'nı karşılayan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, düzenlenen basın toplantısında, Irak ve Fransa'nın terör örgütü DEAŞ'a karşı ortak mücadele verdiğini ifade ederek Fransa'nın bu konudaki desteğini göz ardı edemeyeceklerini söyledi.

Kazımi, Macron'u "Irak'ın önemli bir dostu" olarak nitelendirdi.

Macron da DEAŞ'ın, Iraklıların kahraman mücadelesi sonucu hezimete uğradığını belirterek Irak'ın güvenliği ve istikrarına önem verdiklerini, Irak ile çeşitli alanlarda iş birliğine hazır olduklarını söyledi.

Irak'taki hükümetin erken seçim çabalarından memnuniyet duyduklarını dile getiren Macron, yerinden edilen Iraklıların evlerine dönmesini desteklediklerini kaydetti.

Bağdat'ta düzenlenen "Bağdat İş Birliği ve Ortaklık Konferansı"na Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra Ürdün, İran, Mısır, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden de katılım olacak.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle gerçekleştirdiği basın toplantısında, 'Az önce aldığım...
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Az önce aldığım...
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'e hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (2)
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'e hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (2)
Son dakika haber: MSB: 'Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.'
Son dakika haber: MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Hamid Karzai Meral Akşener Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Burak Deniz Hande Erçel Mesut Akusta
Spor Muslera Arda Turan Fatih Terim Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Macron, "Bağdat İş Birliği ve Ortaklık Konferansı"na katılmak üzere Irak'a geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 10:33:13. #1.15#

title