Macron: "Avusturyalıların şokunu ve kederini paylaşıyoruz"
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Macron: "Avusturyalıların şokunu ve kederini paylaşıyoruz"

03.11.2020 01:51 | Son Güncelleme: 03.11.2020 01:54
Macron:

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan saldırıdan dolayı Avusturyalıların şokunu ve kederini paylaştıklarını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan saldırıdan dolayı Avusturyalıların şokunu ve kederini paylaştıklarını belirtti.

Macron, Viyana'daki saldırıya ilişkin Twitter hesabından Fransızca ve Almanca açıklama yaptı.

Fransızlar olarak Avusturyalıların şokunu ve kederini paylaştıklarını ifade eden Macron, "Fransa'dan sonra saldırıya uğrayan dost ülke ve Avrupamız oldu. Düşmanlarımız kiminle uğraştıklarını bilmeli. Pes etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Avusturya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Harald Sörös, yaptığı açıklamada, Viyana'daki saldırıda iki kişinin öldüğünü söylemişti.

Viyana Sağlık Kurumu Sözcüsü Christoph Mierau da 15 kişinin yaralandığını bunlardan 7'sinin durumunun ağır olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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