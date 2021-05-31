Macron, Avrupalı üst düzey politikacıların dinlenmesi olayı hakkında ABD ve Danimarka'dan bilgi bekliyor
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Macron, Avrupalı üst düzey politikacıların dinlenmesi olayı hakkında ABD ve Danimarka'dan bilgi bekliyor

Macron, Avrupalı üst düzey politikacıların dinlenmesi olayı hakkında ABD ve Danimarka'dan bilgi bekliyor
Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) Danimarka'nın yardımıyla çok sayıda Avrupalı üst düzey politikacıyı dinlemesi olayına ilişkin ABD ve Danimarka'dan bilgi beklediklerini bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) Danimarka'nın yardımıyla çok sayıda Avrupalı üst düzey politikacıyı dinlemesi olayına ilişkin ABD ve Danimarka'dan bilgi beklediklerini bildirdi.

Macron, iki ülke arasında düzenlenen ortak bakanlar kurulu toplantısının ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel ile videokonferans yöntemiyle ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Avrupa ekonomisinin daha rekabetçi ve olası krizlere karşı daha dayanıklı olması gerektiğini ifade eden Macron, Merkel ile yaptığı görüşmede Afrika, Belarus, gelecek ay düzenlenecek NATO Zirvesi, Türkiye, Rusya ve Çin'i de ele aldıklarını söyledi.

Macron, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) Danimarka'nın yardımıyla çok sayıda Avrupalı üst düzey politikacıyı dinlemesine ilişkin çıkan haberlerin doğru olması halinde bunun Avrupalı müttefik ve ortakların arasında kabul edilemez olduğunu belirtti.

Avrupalı ve Amerikalılar arasında güven bağı bulunduğunu aktaran Macron, bu yüzden aralarında şüphenin olmaması gerektiğini kaydetti.

Macron, bu konunun açıklığa kavuşturulması gerektiğini ifade ederek, "Danimarkalı ve Amerikalı ortaklarından" bu konu hakkındaki tüm bilgileri paylaşmasını ve cevaplarını beklediklerini aktardı.

Danimarka, İsveç, Norveç, Alman ve Fransız basın kurumlarının, Danimarka Askeri istihbarat Servisi'nin (FE) 2012-2014 yıllarında yaptığı analizlere dayandırdıkları ortak haberde, NSA'nın, Merkel'in yanı sıra Alman, Norveç, İsveç ve Fransız siyasetçilerle üst düzey kamu görevlilerini hedef seçerek dinlediği savunulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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