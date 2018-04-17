Macron, Avrupa'nın Geleceğini Tartışmaya Açtı

Demiryolları işçilerinin başlattığı grevler yüzünden zor günler geçiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın geleceğini Strazburg'da tartışmaya açtı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği hedefleriyle ilgili yeni projelerini Strazbug'daki AB Parlamantosu'nda Avrupalı parlamenterlere anlattı. Macron, Parlamento üyelerini devletçiliğe hayranlık duymakla suçladı ve AB'nin daha başarılı olması için daha büyük bir sorumluluk üstlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Konuşmasının çok özel olduğunun altını çizen Macron, "Avrupa'da bir bölünme ve şüphe söz konusu ve Brexit hala devam ediyor" diyerek Avrupa Birliği'nin bütünlüğüne olan şüpheye dikkat çekti. Macron, "Bazı Avrupa ülkelerinde şüphe olgusu var. Sanki Avrupa'da bir iç savaş imajı var gibi görünüyor. Devletçilik olgusuna büyük bir ilgi duyuluyor ve bu ilgi her zaman büyümeye devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Demokrasiye vurgu yaptı"

Demokrasiden ve demokrasiyi ilgilendiren etkenlerden vazgeçmeye karar verildiği takdirde Avrupa Birliği'nin yanlış yola sapacağına vurgu yapan Macron, "Vatandaşlarımıza açık ve sağlam bir cevap verecek ve onları koruyabilecek yeni bir Avrupa egemenliği inşa etmeliyiz" dedi.

Avrupalı Parlamenterlere, "Bu Avrupa demokrasisini her gün canlı hale getiriyorsunuz. Bu, bireysel azınlıklara, liberal demokrasi dediğimiz temel haklara saygılı bir demokrasidir" dedi. - PARİS