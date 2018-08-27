Fransa lideri Macron: AB'nin Güvenliği Artık ABD'ye Bırakılamaz
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, AB'nin güvenliğine ilişkin rapor hazırladığını ve AB'nin güvenliğinin artık ABD'ye emanet edilemeyeceğini söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Avrupa Birliği'nin (AB) güvenliğini güçlendirecek yeni öneriler hazırladığını ve AB'nin güvenliğinin artık ABD'ye emanet edilemeyeceğini söyledi.
MACRON, AB'NİN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN RAPOR SUNACAK
Elysee Sarayı'nda 250 civarında diplomat, milletvekili ve uluslararası ilişkiler uzmanının katıldığı toplantıda konuşan Macron, AB'nin güvenliğine ilişkin önerilerini önümüzdeki aylarda sunacağını ifade etti.
Fransa Cumhurbaşkanı "Rusya da dahil Avrupa'daki bütün ortaklarımızla güvenlik konularını enine boyuna gözden geçirmemizi isteyeceğim" dedi.
TRUMP, MÜTTEFİKLERİYLE MESAFELİ OLACAĞINI AÇIKLAMIŞTI
Macron'un konuşması öncesinde ABD Başkanı Donald Trump, NATO müttefikleriyle arasına mesafe koyan bir dizi açıklama yapmıştı. Trump açıklamalarında, Batı ittifakının karşılıklı savunma konularındaki kararlılığını sorgulamış ve ABD'nin Avrupa'ya verdiği askeri desteğin fazla masraflı olduğundan şikayet etmişti.