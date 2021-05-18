Macron, Afrika için 2025'e kadar 300 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu söyledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Macron, Afrika için 2025'e kadar 300 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu söyledi

Macron, Afrika için 2025'e kadar 300 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu söyledi
Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası Afrika için 2025 yılına kadar yaklaşık 300 milyar dolar finansmana ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası Afrika için 2025 yılına kadar yaklaşık 300 milyar dolar finansmana ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Macron, Paris'te düzenlenen "Afrika Ekonomisi Finansmanı Zirvesi" sonrasında basın toplantısı gerçekleştirdi.

Salgının Afrika ekonomisi üzerinde olumsuz etkilerinin olacağını ifade eden Macron, Afrika için 2025 yılına kadar yaklaşık 300 milyar dolar finansmana ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Macron, bu zirvede bu finansman ihtiyacını değerlendirdiklerini ve kararlar aldıklarını söyledi.

Bazı Afrika ülkelerinin borçlarının yeniden yapılandırılacağını aktaran Macron, Afrika ekonomisi için Avrupa ülkelerinin ve ABD'nin destekte bulunması gerektiğini kaydetti.

Macron, Afrika'da Kovid-19 aşısının üretilmesi konusunda da karar aldıklarını belirtti.

Bunun için finansman oluşturulması gerektiğini ifade eden Macron, bu yılın sonuna kadar Afrikalıların yüzde 40'ının aşılanmasının hedeflenmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 59. Ziraat Türkiye Kupasını kazanan Beşiktaş'ı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 59. Ziraat Türkiye Kupasını kazanan Beşiktaş'ı tebrik etti
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Demir Sedat Peker Meral Akşener Lale Karabıyık Mustafa Şentop
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Tuba Büyüküstün
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Şenol Güneş Sergen Yalçın Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Macron, Afrika için 2025'e kadar 300 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu söyledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.05.2021 00:00:47. #1.13#

title