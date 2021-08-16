Macron: "Afganistan, bir zamanlar olduğu gibi teröristlerin cenneti haline gelmemeli"
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Macron: "Afganistan, bir zamanlar olduğu gibi teröristlerin cenneti haline gelmemeli"

Macron: 'Afganistan, bir zamanlar olduğu gibi teröristlerin cenneti haline gelmemeli'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Afganistan'daki son gelişmelere değinerek, "Afganistan, bir zamanlar olduğu gibi teröristlerin cenneti haline gelmemeli" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Afganistan'daki son gelişmelere değinerek, "Afganistan, bir zamanlar olduğu gibi teröristlerin cenneti haline gelmemeli" dedi.

Afganistan'da Taliban'ın kontrol alanı genişlemeye devam ederken, dünya liderlerinden art arda açıklamalar gelmeye devam ediyor. Fransız Rivierası'nda bulunan yazlık konutu Fort de Bregançon'dan konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, teröristlerin Afganistan'daki kargaşadan yararlanmaya çalışacakları konusunda uyararak, Fransa'nın bu duruma Rusya, ABD ve Avrupa ile ortak bir amaçla karşılık vermesini sağlamak için elinden geleni yapacağını belirtti.

"Afganistan, bir zamanlar olduğu gibi teröristlerin cenneti haline gelmemeli" ifadelerini kullanan Macron, "Bu, ortak bir düşmana karşı barış ve uluslararası istikrar için bir meydan okumadır. Rusya, ABD ve Avrupa'nın verimli bir şekilde işbirliği yapabilmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız, çünkü çıkarlarımız aynı" dedi.

Afganistan'da NATO güçlerine yardım eden Afganlara değinen Macron, Fransa'ya yardım eden tercümanları, şoförleri, aşçıları ve nicelerini korumanın Fransa'nın görevi olduğunu açıkladı.

Macron, Afganistan'ın istikrarsızlaşmasının Avrupa'ya göç akınına neden olacağına değinerek, "Bu nedenle, Almanya ve diğer Avrupa ülkeleriyle, düzensiz akışlara karşı mücadeleyi de içerecek şekilde gecikmeden sağlam, koordineli ve ortak yanıt oluşturmak için bir girişim başlatacağız" dedi.

Macron, Afganistan'daki savaşın "adil" olduğunu belirterek, Fransa'nın Afganistan'da şimdiye kadar tek düşmanının "terör" olduğunu vurguladı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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