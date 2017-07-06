Macron-Abbas Görüşmesi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ortadoğu barışı müzakere sürecine hız verilmesi gerektiğini belirterek, başka hiçbir tutarlı alternatifi olmayan iki devletli çözüm umudunun gittikçe tehlikeye girdiğini söyledi.



Cumhurbaşkanı Macron, resmi temaslarda bulunmak üzere Fransa'ya gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'de yaptıkları görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.



Macron, 2014'ten sonra kesilen barış görüşmelerinin yeniden başlayabilmesi için girişimde bulunacaklarını bildirirken, Abbas da Haziran 2016'da ve bu yılın başında Paris'te toplanan uluslararası konferansı hatırlatarak, "Cumhurbaşkanı Macron'dan Fransa'nın bu rolünü sürdürmesi talebinde bulundum." dedi.



"Barışın, uluslararası hukuka göre ve geçerli bir devlete sahip olacak şekilde Filistinlililerin yasal haklarının yerine getirilmesi ile mümkün olacağını" vurgulayan Macron, İsrail'in sürdürdüğü yasa dışı ve uluslararası hukuka aykırı yayılmacı politikaların, müzakerelerin devamını getirecek ortak güveni olumsuz etkilediğini ifade etti. Macron, bu konuda Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze'deki son gelişmelerin kaygı verici olduğunun altını çizdi.



Siyasi belirsizliğin umutsuzluğu ve aşırıcılığı beslediğini aktaran Macron, bunu yenmek için geçerli ve güçlü bir dinamiğe ihtiyaç olduğunu ve gerekli inisiyatifi Fransa'nın ortaya koyacağını dile getirdi.



Ramallah'ta eğitim-öğretime başlayacak bir Fransız lisesi ile ilgili anlaşmaya imza atan iki lider, ABD Başkanı Donald Trump'ın barış müzakereleri ile ilgili çabalarını desteklediklerini belirtti.



Filistin Lideri Abbas, "Başkenti Doğu Kudüs olan ve 1967 sınırlarını temel alan bağımsız bir Filistin Devleti'ni ortaya çıkaracak tarihi barışı sağlamak amacıyla Trump ile masaya oturacağız fakat hala İsrail tarafının yanıtını bekliyoruz." ifadesini kullandı.



Bu arada, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun da bu ayın ortalarında Paris'i ziyaret etmesi bekleniyor.



Fransa Ulusal Meclisi ve Senatosu, Aralık 2014'te, Fransa'nın bağımsız Filistin Devleti'ni tanıması yönünde bir tavsiye kararını oylayarak kabul etmişti. Dönemin Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, müzakerelerin yeniden başlaması için iki yıl süre vermiş ve bu sürede barışa erişilemezse Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanıyacağını bildirmişti.



Bu yılın şubat ayında da 154 parlamenter, Fabius'un sözlerini hatırlatarak, Cumhurbaşkanı François Hollande'dan bu görevi yerine getirmesini talep etmişti.