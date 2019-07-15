Macron, AB'yi eleştirdi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nin (AB) daha hızlı ve etkin karar alması gerektiğini belirterek, "AB, Sırbistan'ı üyeliğe kabul etmek için reformlar uygulamalı, zira AB mevcut 28 üyesiyle iyi çalışamıyor" dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nin (AB) daha hızlı ve etkin karar alması gerektiğini belirterek, "AB, Sırbistan'ı üyeliğe kabul etmek için reformlar uygulamalı, zira AB mevcut 28 üyesiyle iyi çalışamıyor" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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