Macron AB Dönem Başkanlığı Hedeflerini Açıkladı - Haberler
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Macron AB Dönem Başkanlığı Hedeflerini Açıkladı

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

1 Ocak tarhinde başlayacak AB dönem başkanlığı için programını açıklayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, değişen dünyada "daha güçlü, sözü daha çok dinlenen ve daha bağımsız ve kendi kaderini belirleyecek güçte" bir Avrupa yaratmak için çalışacaklarını söyledi.

1 Ocak tarhinde başlayacak AB dönem başkanlığı için programını açıklayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, değişen dünyada "daha güçlü, sözü daha çok dinlenen ve daha bağımsız ve kendi kaderini belirleyecek güçte" bir Avrupa yaratmak için çalışacaklarını söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefonda görüştü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)

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