Macron AB Dönem Başkanlığı Hedeflerini Açıkladı

1 Ocak tarhinde başlayacak AB dönem başkanlığı için programını açıklayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, değişen dünyada "daha güçlü, sözü daha çok dinlenen ve daha bağımsız ve kendi kaderini belirleyecek güçte" bir Avrupa yaratmak için çalışacaklarını söyledi

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