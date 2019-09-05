Macron'a hakaret eden Brezilyalı elçiye Benalla'dan ilginç teklif: Kafeste boks maçı yapalım
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eski özel koruması Alexandre Benalla, Fransız lidere "seni tavuk boynundan yakalarım" diyen Brezilyalı Uluslararası Turizm Büyükelçisi Renzo Gracie'ye kafeste boks maçı teklifinde bulundu. Ancak Renzo Gracie ünlü bir karma dövüş sanatları ustası
05.09.2019 12:23
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eski özel koruması Alexandre Benalla, Elysee'den uzaklaştırılsa da eski 'patronu'nu savunmaya devam ediyor.
Benalla, Macron'a "seni tavuk boynundan yakalarım" diyen Brezilyalı Uluslararası Turizm Büyükelçisi Renzo Gracie'ye ilginç bir teklifte bulundu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com