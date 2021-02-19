Macron'a göre, Avrupa ve ABD, Afrika'daki sağlık çalışanları için Kovid-19 aşısını temin etmeli
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Macron'a göre, Avrupa ve ABD, Afrika'daki sağlık çalışanları için Kovid-19 aşısını temin etmeli

19.02.2021 21:57 | Son Güncelleme: 19.02.2021 22:00
Macron'a göre, Avrupa ve ABD, Afrika'daki sağlık çalışanları için Kovid-19 aşısını temin etmeli

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa ve ABD'nin Afrika kıtasındaki sağlık çalışanlarının ihtiyaç duyduğu 13 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını temin etmesi gerektiğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa ve ABD'nin Afrika kıtasındaki sağlık çalışanlarının ihtiyaç duyduğu 13 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını temin etmesi gerektiğini belirtti.

Macron, Münih Güvenlik Konferansı'na çevrim içi katılarak, ABD ve Avrupa'nın iklim, demokrasi ile ifade özgürlüğünün korunması ve nefretin reddi konularında "çok taraflılık"tan yana olması gerektiğini söyledi.

Kovid-19 salgınına ilişkin "Avrupa ve ABD'nin dünyadaki fakir ülkelere tedavi ve aşıya erişimi ile sağlık sisteminin iyileştirilmesini mümkün olan en kısa zamanda sağlaması gerekiyor." diyen Macron, Afrika kıtasının sağlık çalışanları için 13 milyon doz Kovid-19 aşısına ihtiyaç duyduğunu aktardı.

Macron, "Avrupa ve ABD, söz konusu 13 milyon doz aşıyı en hızlı şekilde temin ederse bu çok değerli olur. Bu, sipariş ettiğimiz dozların yüzde 0,43'üne tekabül ediyor." ifadesini kullanarak, bu aşıların 6 veya 8 ay sonra temin edilmesi halinde Afrika ülkelerinin Çin, Rus veya diğer aşılara yöneleceğini söyledi.

"Ülkeler, yeni (güvenlik) anlayışını oluşturması gerekiyor"

Macron, geçen yıl "NATO'nun beyin ölümünün gerçekleşti" yönündeki açıklamasının halen geçerliliğini koruduğunu vurguladı.

"Ülkeler, NATO bünyesinde gelecek yıllardaki eylemleri belirleyecek yeni (güvenlik) anlayışını oluşturması gerekiyor." değerlendirmesinde bulunan Macron, bunu yaparken Rusya ile ilişkilerin sürdürülmesi ancak bu ilişkinin hoşgörüye dayanmaması gerektiğini ifade etti.

Macron, Sahel bölgesinde Irak, Suriye, Dağlık Karabağ ve Doğu Akdeniz'de güvenlik konusunun önemli olduğunu, bu konuda ülkeler arasında iş birliğinin yapılması gerektiğini dile getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa'nın güvenlik sorunlarına kendisinin çözüm bulması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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