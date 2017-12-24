Macron'a "Göçmen Politikası" Eleştirisi

Fransa'da eski Cumhurbaşkanı adayı Benoit Hamon ve 24 arkadaşı, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un göçmen ve sığınmacılara yönelik politikalarını eleştiren bildiri yayımlayarak, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin bile cesaret edemediği uygulamaların yürürlüğe sokulduğunu öne sürdü.



Ülkede son seçimlerin ardından Sosyalist Parti'den (PS) ayrılarak "Nesiller" adıyla yeni hareket kuran eski Cumhurbaşkanı adayı Hamon ve 24 arkadaşı, haftalık Journal du dimanche (JDD) gazetesinde yayımlanan bildiride Macron'un göçmen ve sığınmacı politikasını hedef aldı.



"Hümanist bir politika yordamıyla, Macron-Philippe hükümeti, ülkemizin on yıllardır görmediği baskıcı bir göçmen politikasını yürürlüğe sokma aşamasında." ifadelerine yer verilen bildiride, Macron yönetiminin göçmen ve sığınmacı politikasının insan hakları ve temel özgürlüklere karşı tehdit oluşturduğu ileri sürüldü.



Hükümetin, Afrika'dan seçilerek getirilen birkaç sığınmacıyı siyasi propaganda aracı haline getirdiği iddia edilen bildiride, yüzlerce sığınmacının ülkeden acınacak şartlarda sınır dışı edildiği savunuldu.



Bildiride, kayıtlı olmayan sığınmacıların acil barınma merkezlerinden atılmalarına yol açacağı yorumları yapılan hükümetin son kararnamesine de değinilirken "Göç konusunda (böyle bir karar almaya) Nicolas Sarkozy bile cesaret edememişti." değerlendirmesinde bulunuldu.



İçişleri Bakanlığının acil barınma merkezlerine girilerek kaçak göçmen olup olmadığının belirlenmesi yönündeki kararnamesinin temel hak ve özgürlüklere aykırı olduğu savunulan bildiride, Fransa tarihinde ilk defa böyle bir uygulamanın gerçekleşeceği ve bunun iptaline yönelik her türlü adıma destek verileceği kaydedildi.



Bildiride, uygulamanın öğretmen veya doktorların kayıtsız göçmen öğrenci ve hastalarla ailelerini ihbar etmelerine kadar varabileceğine işaret edilerek, "Bu, temel hakların daha önce görülmemiş bir şekilde ihlalidir. İnsan haklarına saygılı bir göç politikası çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.



İçişleri Bakanlığı, 12 Aralık'ta yayımladığı genelgeyle acil barınma merkezlerinde kalan yabancıların sayımları ve kimlik bilgilerinin sınıflandırılması amacıyla mobil ekiplerin görevlendirildiğini bildirmişti. İnsan hakları dernekleri, kararın amacının, merkezlerde kalan yabancıların sınır dışı edilerek, "Fransız evsizlere yer açma" amacı taşıdığı gerekçesiyle tepki göstermişti.