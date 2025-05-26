Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, "Emmanuel Macron Brigitte tokat" başlıklarıyla paylaşılırken, kamuoyunda olayın gerçek mi yoksa sadece bir şaka mı olduğu tartışmaları başladı. Peki, Macron'a eşi gerçekten tokat mı attı? Elysee Sarayı bu olayla ilgili ne açıklama yaptı? Macron'a eşi neden tokat attı? İşte detaylar...

MACRON'A EŞİ NEDEN TOKAT ATTI?

26 Mayıs 2025 tarihinde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Vietnam ziyareti sırasında eşi Brigitte Macron ile yaşadığı bir an, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Hanoi Havalimanı'nda uçağın kapısı açıldığında kaydedilen görüntülerde, Brigitte Macron'un eşinin yüzüne doğru ellerini uzattığı ve kısa süreli bir temas sağladığı görülüyor. Bu görüntüler, bazı izleyiciler tarafından "tokat" olarak yorumlandı.

''RAHATLAMA ANI''

Olayın ardından Elysee Sarayı, ilk etapta görüntülerin gerçekliği konusunda net bir açıklama yapmadı. Ancak videonun yayılması ve kamuoyundaki tartışmaların büyümesi üzerine, Cumhurbaşkanı yardımcıları, eşlerin önemli bir diplomatik görüşme öncesi rahatlamaya çalıştıklarını ve bu anın "şakacı bir jest" olduğunu belirtti. Yetkililer, "Cumhurbaşkanı ve eşi, yolculuk öncesi son anda stres atmak adına şakalaşıyorlardı" ifadelerini kullandı.