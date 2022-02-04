Macron, 7-8 Şubat'ta Rusya ve Ukrayna'yı ziyaret edecek - Haberler
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Macron, 7-8 Şubat'ta Rusya ve Ukrayna'yı ziyaret edecek

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Macron, 7-8 Şubat'ta Rusya ve Ukrayna'yı ziyaret edecek

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 7 Şubat'ta Rusya, 8 Şubat'ta ise Ukrayna'ya ziyaret gerçekleştireceği duyuruldu.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 7 Şubat'ta Rusya, 8 Şubat'ta ise Ukrayna'ya ziyaret gerçekleştireceği duyuruldu.

Ukrayna- Rusya krizinin diplomatik yollardan çözümü için liderlerin girişimleri sürüyor. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 7 Şubat'ta Rusya'ya, 8 Şubat'ta da Ukrayna'ya gideceği bildirildi.

28 ve 31 Ocak'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Macron, geçtiğimiz çarşamba günü Tourcoing kentini ziyaretinde Rusya ile Ukrayna sınırında tırmanan krize diplomatik bir çözüm bulabilmek için Rusya'ya gitme seçeneğini göz ardı etmeyeceğini söylemişti. Macron, "Hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmelere devam edeceğim. Gelişmelere bağlı olarak herhangi bir zamanda Rusya'ya seyahat edebilirim" demişti. Macron ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile de dün telefonda görüşmüştü. - PARİS

İhlas Haber Ajansı - Politika

Emmanuel Macron, Elysee Sarayı, Ukrayna, Rusya, Politika, Haber

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