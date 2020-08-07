Macron: "4 Ağustos umutsuzluğa çarpan bir yıldırım gibiydi"
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Macron: "4 Ağustos umutsuzluğa çarpan bir yıldırım gibiydi"

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından bölgeye gelen ve basın toplantısı düzenleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "4 Ağustos umutsuzluğa çarpan bir yıldırım gibiydi" dedi.

Macron:
07.08.2020 08:12 | Son Güncelleme: 07.08.2020 08:16

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından bölgeye gelen ve basın toplantısı düzenleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "4 Ağustos umutsuzluğa çarpan bir yıldırım gibiydi" dedi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda meydana gelen şiddetli patlamanın ardından bölgeye gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda Lübnan'a hem manevi hem de maddi destek olacaklarını belirten Macron, ülkede reformların gerçekleşmesi için de takipte olacaklarını açıklayarak, "Lübnanlılarla birlikte mücadele edeceğiz" dedi.

Patlamadan sonra bölgeye gelen ilk yabancı lider olan Macron, Lübnan halkı ve devletine desteğini belirtti. Gün içerisinde halkla da sık sık konuşan Macron, durumdan sonsuz üzüntü duyduğunu ve derin bir dayanışma içerisinde olduğunu ifade etti.

"LÜBNAN GİBİ FRANSA DA KALBİNDEN VURULDU"

Macron konuşmasında Lübnan halkına bu süreçte ve daha sonra ülkenin yeniden inşasında "yoldaş" olacaklarını söyledi. Lübnan ile tarihi, ruhsal ve kültürel bir bağlarının olduğunu ifade eden Macron, "Bugün Lübnan gibi Fransa da kalbinden vuruldu" dedi ve başsağlığı dileklerini iletti.

İlk etapta 3 yardım uçağı ile acil yardım ekipleri ve tıbbi malzeme gönderdiklerini ve 500 Lübnanlıya müdahale edildiğini dile getiren Macron akşam üzeri Fransa'ya ait dördüncü bir uçağın hem yardım ekiplerini hem de patlamayı inceleyecek uzman ekibi bölgeye getireceğini duyurdu.

"YENİDEN İNŞA İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Fransız helikopter uçak gemisi gemisinin de Beyrut kıyısına ulaşacağını duyuran Macron gemide ilaç, temel ihtiyaç ve sağlık çalışanlarının bulunduğunu bildirdi. Beyrut'un yeniden inşası için Fransız inşaat şirketlerinin yardım ve bağış sağlayacağını söyleyen Macron ayrıca, uluslararası bir konferans düzenleyip Lübnan için ülkelerden maddi destek toplayacağını ifade etti. Yapılan yardımın şeffaf olacağını aktaran Macron, yardımın direkt halka ulaşacağını vurguladı.

"4 AĞUSTOS UMUTSUZLUĞA ÇARPAN BİR YILDIRIM GİBİYDİ"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, patlamayı "umutsuzluğa çarpan bir yıldırım" olarak nitelendirdi ve ilgilenilmeyen, kaderine terk edilen bir yerin sonunun Beyrut gibi olacağını dile getirdi. Özgürlüğü sevmek için eğitimin şart olduğunu söyleyen Macron, "Lübnan gençlerinin okul ve üniversite eğitimi almaları için destek olacağız, yurt dışında okuyabilmeleri için burslar bulacağız" dedi.

"LİDERLERİNİZİN YERİNE GEÇEMEM. SADECE DESTEK OLURUM"

Daha önce 2018'de Paris Konferansında Lübnan için gerekli reformların konuşulduğu ve bir an önce gerçekleştirilmesi gerektiğini söyleyen Macron, "Lübnanlı liderler sorumluluklarını bilsin" ifadelerini kullandı. Halktan ve basından ülkenin demokratikleşme ve reform sürecinde Macron'un öncü olması için çok talep olduğunu dile getiren Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Ben sizin liderlerinizin yerine geçemem. Sadece destek olurum" dedi.

"DEVRİM DAVET EDİLMEZ"

"Lübnan demokrasisinin garantörü olmamı istiyorsunuz ama ben ülkenizin iç işlerine karışamam" diyen Macron, "Bu değişim benden değil sizden gelecek. Devrim davet edilmez. Değişim için gereken aydınlık sizde var, sizden gelecek, benden değil" şeklinde konuştu. Gazetecilerin, "Reformu engelleyen liderlere ceza uygulanır mı" sorunu cevaplayan Macron, "Ceza uygulanmaz diye bir şey yok ama öncelikli isteğim bu değil. Biz istiyoruz ki herkes anlaşmada mutabık olsun" ifadelerini kullandı.

"HİZBULLAH'IN ARKASINDA LÜBNANLILAR VAR"

"Hizbullah ile nasıl anlaşabilirsiniz" sorusunu soran gazeteciye yanıt veren Macron, "Onları ben getirmedim, ben seçmedim, siz seçtiniz, onların arkasında Lübnanlılar var. Ben onları görmezden gelemem. "Madem Lübnan'ı seviyorlar o zaman ülkenin sorunlarını çözsünler" şeklinde konuştu.

Yardımların dağıtımına değinen Macron, bunun için Birleşmiş Milletler (BM) ile Dünya Bankasının yardımları koordine edeceğini ve Fransa'nın da destek olacağını duyurdu.

(Özlem Kaplan/İHA)

Kaynak: İHA

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