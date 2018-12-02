Macri-Şi Ortak Basın Toplantısı

BUENOS Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, "Bizim gelecek için sorumluluğumuz yatırım ve iş sahalarını çeşitlendirme ve geliştirmeyi denemektir." dedi.

Arjantin Devlet Başkanı Macri ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Arjantin resmi Başkanlık konutu Quinta de Olivos'da yaptıkları ikili görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Macri, Çinli mevkidaşının tekrar seçildikten sonra Latin Amerika'da ilk Arjantin'i ziyaret ettiğini belirterek, bunun iki ülke arasında gelişen dostluğun göstergesi olduğunu söyledi.

Ülkesinin Çin ile beraber gelişeceğini belirten Macri, "Çin, dünya ekonomisinin gelişimine büyük katkı sağlamaktadır. İki ülke arasında ortak projeleri gözden geçirdiğimiz bir görüşme oldu. Uzun vadede hayata geçecek projeler gerçekten de halkımızın faydasını gözetmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülke arasında imzalanan anlaşmalara dikkati çeken Macri, "Birlikte bir eylem planı hazırladık. 2019-2023 yıllarını kapsayan bu eylem planında ülkemizde istihdam alanı açacak birçok sektöre odaklandık. Bizim gelecek için sorumluluğumuz yatırım ve iş sahalarını çeşitlendirme ve geliştirmeyi denemektir." ifadelerini kullandı.

Macri, G20 Liderler Zirvesi'nin ülkesi için bir fırsat olduğunu belirterek, zirve sayesinde dünya ülkeleriyle yakın ilişkiler kurulduğunu aktardı.

"İki ülke arasındaki iş birliğini genişletmek istiyoruz"

Çin Devlet Başkan Şi Cinping de iki ülke arasındaki uzaklığa rağmen karşılıklı saygı, dostluk ve iş birliğinin olduğunu söyledi.

Ziyaretin ortak çıkarları güvence altına almak amacıyla yapıldığını belirten Şi, şunları kaydetti:

"İki ülke arasındaki güveni sağlamlaştırmak ve iş birliğini genişletmek istiyoruz. Çin, Arjantin'in başarılarını en yüksek şekilde değerlendiriyor ve ülkenin kalkınma potansiyeline güveniyor. Önümüzdeki 5 yıl içinde vardığımız eylem planına uygun olarak çalışacağız. İkili ticaretin büyümesi için çalışacağız. Altyapı, madencilik, üretim ve kültürel alanlardaki iş birliğini de destekleyeceğiz."

Arjantin ile Çin arasında, ekonomi, yatırım, altyapı, tarım, madencilik, enerji, bilim, teknoloji, eğitim ve sağlık gibi alanları kapsayan 31 anlaşma imzalandı.