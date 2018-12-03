Macri'den Kolluk Kuvvetlerine G20 Tebriği

BUENOS Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, G20 Liderler Zirvesi'nde gösterdikleri başarı nedeniyle güvenlik güçlerini tebrik etti.

Devlet Başkanı Macri, Arjantin resmi Başkanlık konutu Quinta de Olivos'da kolluk kuvvetleri yöneticilerini kabul etti.

Macri, G20 Liderler Zirvesinde gösterdikleri başarılı güvenlik önlemlerinden dolayı, güvenlik güçlerini tebrik etti.

Arjantin Federal Polisi Başkanı Nestor Roncaglia, 19 dünya liderinin katıldığı zirve boyunca herhangi bir güvenlik açığının yaşanmadığı için mutlu olduğunu belirterek, "Bir yıllık bir çalışmanın sonucu olarak bugün oldukça huzurluyuz. Silahlı kuvvetlerin nasıl iş birliği içinde operasyon düzenleyeceği konusunda dünyaya örnek olduk." değerlendirmesinde bulundu

Arjantin Ulusal Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güvenlik Bakanlığı ekibine ve G20'nin güvenliği için çalışan 22 bin güvenlik görevlisine teşekkür ederim. Arjantin olarak inanç ve uzmanlıkla iyi şeyler yapabileceğimizi bilmekten gururluyum. Bunu hem kendimize hem de dünyaya gösterdik." ifadeleri yer aldı.

Başkanlık konutundaki görüşmeye Roncaglia'nın yanı sıra Ulusal Jandarma Kuvvetleri Başkanı General Gerardo Jose Otero, Arjantin Sahil Güvenlik Generali Eduardo Rene Scarzello, Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı General Bari del Valle Sosa ve Ordu Genel Kurmay Başkanı General Claudio Ernesto Pasqualini ile diğer yerel güvenlik güçleri yetkilileri katıldı.