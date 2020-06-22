macOS Big Sur Duyuruldu: İşte macOS Big Sur Tasarımı ve Yenilikleri
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macOS Big Sur Duyuruldu: İşte macOS Big Sur Tasarımı ve Yenilikleri

Apple, WWDC 2020 Geliştirici Konferansı'nda macOS Big Sur'u duyurdu. macOS Big Sur tasarımı ve yenilikleri paylaşıldı.

macOS Big Sur Duyuruldu: İşte macOS Big Sur Tasarımı ve Yenilikleri
22.06.2020 21:55 | Son Güncelleme: 22.06.2020 22:58

Apple, WWDC 2020 Geliştirici Konferansı'nda macOS Big Sur'u duyurdu. macOS Big Sur tasarımı ve yenilikleri paylaşıldı. İşte macOS Big Sur tasarımı ve yenilikleri hakkında tüm detaylar.

macOS Big Sur Tasarımı ve Yenilikleri Açıklandı

Apple, macOS'un en son sürümüne "Big Sur" adını verdiğini duyurdu. Şirket bu güncellemeyi macOS X'ten bu yana en büyük güncelleme olarak tarif etti. macOS Big Sur, dock için yeni tasarım, yeni uygulama simgeleri ve Fotoğraflar/ Posta gibi uygulamalar için yeni kullanıcı arayüzünü içermekte.

MacOS'un yeni sürümü, tüm işletim sistemine daha taze bir tasarım getiriyor. Apple, kullanıcı arayüzünde gördüğünüz düğmeleri, kaydırma çubuklarını, simgeleri, radyo düğmelerini ve diğer tüm temel öğeleri yeniden tasarladı.

Denetim Merkezi artık macOS'ta! Denetim Merkezi sayesinde ekran parlaklığını değiştirebilir, karanlık modu aktif edebilirsiniz. iPhone'da bulunan Denetim Merkezi'nden yapabildiğiniz herşeyi macOS Big Sur'da da yapabilirsiniz.

iOS 14'ün yeni widget'ları da macOS Big Sur'a geliyor. Dünya Saati ve Notlar gibi widget'ları özelleştirebilir ardından Bildirim Merkezi'ne ekleyebilirsiniz. Detaylar geliyor..

Kaynak: Tamindir

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