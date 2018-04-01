VR ve Oyun Desteğine İhtiyacı olanlar Mac Kullanıcıları için Güzel Haber!



MacOS 10.13.4 Güncellemesi Harici GPU Desteği Sağlıyor.

MacOS High Sierra ile geçtiğimiz Haziran ayında düzenlenen WWDC 2017 Etkinliği sonrası tanıştık ve son yazılımından sonra önemli bir geliştirme yapıldığını söyleyebiliriz.

Apple'ın, MacOS 10.13.4 Güncellemesi Harici GPU Desteği Sağlıyor. Özellikle VR ve Oyun Severler Thunderbolt 3 kullanarak ilave grafik kartı kullanmaya ihtiyaç duyuyorlardı. Son güncelleme ile güç olarak geride kalan dizüstü bilgisayar sahipleri en azından bazı geliştirmeleri yapabilecek duruma geliyor.

Bir diğer önemli eklenti ise şimdilik ABD kullanıcıları için sunulan, Business Chat Özelliği. Twitter, Facebook, WhatsApp ve diğerli müşteri hizmetleri bağlantılarını bu yolla etkinleştirdi. Şimdi Apple'ın benzer şekilde kendi dizüstü sürümü oluyor.

Kullanabileceğiniz yeni bir iTUNES geliyor. iTunes 12.7.4 yeni Müzik Video Bölümü ile masaüstünüze geliyor.

MacOS 10.13.4 Hangi Harici Grafik Kartlarını Destekliyor

AMD Radeon RX 570, RX 580, and Radeon Pro WX 7100 Grafik Kartları



Bu grafik kartları AMD Polaris mimarisine kullanıyor. Önerilen grafik kartları Sapphire Pulse serilerini ve AMD WX serisini içerir.

OWC Mercury Helios FX

PowerColor Devil Box

Sapphire Gear Box

Sonnet eGFX Breakaway Box 350W

Sonnet eGFX Breakaway Box 550W

Sonnet eGFX Breakaway Box 650W

AMD Radeon RX Vega 56



Bu grafik kartları AMD Vega 56 mimarisi kullanıyor. Önerilen grafik kartları Sapphire Vega 56 ve XFX Vega 56'yı içerir.

OWC Mercury Helios FX

PowerColor Devil Box

Sonnet eGFX Breakaway Box 550W

Sonnet eGFX Breakaway Box 650W

AMD Radeon RX Vega 64, Vega Frontier Edition Air, Radeon Pro WX 9100



Bu grafik kartları AMD Vega 64 mimarisi kullanıyor. Önerilen grafik kartları arasında Sapphire Vega 64, XFX Vega 64, AMD Frontier Edition hava soğutmalı ve AMD Radeon Pro WX 9100 bulunuyor.

Sonnet eGFX Breakaway Box 650W

Thunderbolt 3 all-in-one eGPU products



Bu ürünler güçlü bir yerleşik GPU içerir ve MacBook Pro'nuzu şarj etmek için yeterli gücü sağlar.

Thunderbolt 3 all-in-one eGPU:

Sonnet Radeon RX 570 eGFX Breakaway Puck

Apple Support, eGPU FAQ

MacRumors, 9to5Mac

Apple Destek



https://www.teknotalk.com/macos-10-13-4-guncellemesi-harici-gpu-destegi-sagliyor-62922/