Maçoğlu: Türkiye'nin birçok yerinde Dersim ismi kullanılmadı mı? Cumhurbaşkanı kullandı, partiler,...

Tunceli Belediye Meclisi'nin 22 Mayıs günü gerçekleştirdiği toplantıda belediye hizmet binasında bulunan tabelalarda yazılı "Tunceli" ibaresinin yerine "Dersim" isminin yazılması önergesini oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantıda kabul edilen bir diğer önerge de Türkçe'nin yanı sıra belediye hizmetlerinin "Zazaca ve Kürtçe" yapılmasıydı.

Belediye meclisi kararı, onay için Tunceli Valiliği'ne gönderilecek. Değişikliğin yapılıp yapılmayacağı Valilik kararına bağlı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli isim değişikliği talebine tepki gösterdi.

"Türkiye'de resmi olarak Dersim adıyla anılan bir vilayet yoktur, olmayacaktır. Karar tam anlamıyla yangına körükle gitmek, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne meydan okumaktır" dedi.

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu isim değişikliği önergesinin belediye meclisi tarafından kabul edilmesi kararıyla ilgili BBC Türkçe'ye konuşarak bu konu üzerinden şahsına yönelik linç kampanyasının başlatıldığını söyledi:

"Belediye meclislerinde işleyişin nasıl olduğu belli. Halkın talepleri doğrultusunda meclise bu önerge geldi. Çoğunluk isim değişikliği önergesini kabul etti, belediye kararları ilçelerde kaymakamlığa, vilayetlerde Valiliğe gider. Eğer onaylanırsa karar hayata geçirilir. İnsanlar bu işleyişi bakmadan, durumu kötü amaçlı bir şekilde linç etmek amacıyla kullanmaya başladılar.

"Bugün Türkiye'nin birçok yerinde Dersim ismi kullanılmadı mı? Cumhurbaşkanı kullandı, partiler, siyasetçiler kullandı. Dersim adında spor takımı var, gazete var. Birileri daha ortada onaylanan bir durum yok, tabela yok bunu kötü niyetli bir şekilde, bilinçli olarak bu konuyu farklı bir merkeze çekmeye çalışıyorlar. Ben de bu tür tartışmalara girmek istemiyorum."

Tunceli Belediyesi Meclisi'nin aldığı bu karar tartışmalara neden oldu. #DersimDeğilTunceli hastagı ile Maçoğlu aleyhine paylaşımlar yapıldı.

https://twitter.com/gokhanozoguz/status/1131318320391704576

Bu tartışma sanat, siyaset, basın camiasını da ikiye ayırdı.

Gazeteci Fatih Portakal isim değişikliği talebini yeni ve boş bir tartışma olarak gördüğünü ifade ettiği bir paylaşım yaptı:

"Bu mudur, #Dersim denilse ne olur, #Tunceli denilse ne olur? Yeni ve gereksiz tartışma konusu daha. Bunca sorun arasında başkan #FatihMaçoğlu yeri miydi? Boşa giden enerji!!"

https://twitter.com/fatihportakal/status/1131449446800207873

CHP eski milletvekili Hüseyin Aygün ise Twitter hesabından Maçoğlu'na hücum başladığını, Devlet Bahçeli, Doğu Perinçek ve Sinan Meydan taraftarlarının "Kültürel bir ad olan Dersim adı üzerinden bölücülük çıkaracaklar" yorumunu yaptı.

https://twitter.com/HuseyinAygun62/status/1131571496701317120

Sanatçı Ferhat Tunç da HDP yönetimindeyken, belediye binasına Dersim Tabelasının asıldığını gösteren bir fotoğraf paylaştı ve "Dersim tabelası daha önce de asılıydı zaten, kayyumun indirdiği tabela belediye meclisi kararıyla yeniden asılıyor" dedi.

https://twitter.com/ferhatttunc/status/1131209782831067136

Daha önce adı Dersim olan şehir, 1935 yılında çıkartılan bir yasa ile Tunceli olarak değiştirilmişti.

2011 yılında dönemim başbakanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "1938 Dersim Olayları" ile ilgili dört tarihi belge açıklamış "Eğer devlet adına özür dilenecekse, böyle bir literatür varsa ben özür dilerim, diliyorum" demişti.