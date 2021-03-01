Maçlara seyirci alınacak mı? Tribünler seyircili olacak mı? Süper Lig maçlarında taraftar olacak mı?
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Maçlara seyirci alınacak mı? Tribünler seyircili olacak mı? Süper Lig maçlarında taraftar olacak mı?

01.03.2021 11:49 | Son Güncelleme: 01.03.2021 11:53
Maçlara seyirci alınacak mı? Tribünler seyircili olacak mı? Süper Lig maçlarında taraftar olacak mı?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporda normalleşme sürecinin nasıl olacağını anlattı. Peki, tribünler seyircili olacak mı? Maçlara seyirci alınacak mı?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporseverlere normalleşme müjdesini verdi. Süper Lig maçlarında taraftar olacak mı? Maçlara seyirci alınacak mı? Tribünler seyircili olacak mı?

SÜPER LİG MAÇLARINDA TARAFTAR OLACAK MI?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporseverlere normalleşme müjdesini verdi. Spor sahalarının seyircilere açılmasından yana olduklarını belirten Bakan Kasapoğlu, "Kulüplerimizi en hızlı şekilde taraftarlarımızla buluşturacağız" dedi.

Hürriyet'in sorularını yanıtlayan Bakan Kasapoğlu, "Martta kısmi de olsa maçlara seyirci alınmasını istiyoruz ama buna karar verecek olan federasyondur. Kapasitenin yüzde 10'u, 15 ya da 20'si şeklinde açılabilir. Biz açılmasından yanayız. Pandeminin seyrine göre kulüplerimizi en hızlı şekilde taraftarlarımızla buluşturacağız" dedi.

50 BİN KİŞİLİK STADA 5 BİN SEYİRCİ

Pandeminin seyrini takip edeceklerini belirten Bakan Kasapoğlu "Diyelim ki 50 bin kişilik bir stat var, 5 bin kişi alınabilecek. HES kodu zorunlu olacak. Localar açılabilir. Bu kararları Federasyon verecek. Taraftarlarımızı Covid tedbirleri çerçevesinde sahalarla buluşturmaktan yanayız" diye konuştu. Spor yasası çalışmalarından da bahseden Bakan Kasapoğlu "Yeni yasayla birlikte kulüpler ve federasyonlar şeffaf olacak. Hesap verebilir bir konumda olacak. Yöneticiler yaptıklarından sorumlu olacak. Yeni yasa ile mali ve idari disiplin ve bununla birlikte sorumluluk güçlü bir şekilde olacak" ifadelerini kullandı.

SÜRECİ FIRSATA ÇEVİRECEĞİZ

Pandemi sonrası her alanda olduğu gibi, Türkiye'nin sporda da bu süreci fırsata çevireceğini belirten Muharrem Kasapoğlu şöyle devam etti: "Biz bu süreçte, müsabakalara ve olimpiyatlara hazırlanan sporcularımızla irtibatımızı hiç koparmadık. Tüm sporcularımız diğer ülkelerin aksine, daha motive, inançlı ve hazır. Olimpiyatlarda büyük başarı bekliyoruz. Başarılar ve gelişmişlikler bu konulardaki rol modellere bağlı. Cimnastikte İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, serbest dalışta rekorlara imza atan Fatma Uruk var. Bunların sayılarını artırmamız lazım. Bu sporcularımız gibi diğer branşlarda da birçok örneğimiz var."

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