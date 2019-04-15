CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Seçimin sonuçlanması bu ülkenin lehine, bu ülkenin demokrasi ruhunun lehine, dünyaya karşı olan itibarının lehine." dedi.

Esenler'de semt pazarını ziyaret eden İmamoğlu, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. İmamoğlu, stadyuma giderek izlediği maçlarla ilgili eleştirilere, gitmeye devam edeceğini söyleyerek yanıt verdi.

İmamoğlu, "Ben maçlara gitmeye devam edeceğim. Ben bu şehrin, milletin oy vererek seçtiği belediye başkanıyım. Maçlara da gideceğim. Amatör maçlara da gideceğim. Basket maçlarına da gideceğim. Voleybol maçlarına da gideceğim." diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu hafta sonunda izlediği maçlarda taraftarların kendisine sevgi gösterisinde bulunduğunu belirterek, bu ilgiden tevazu çıkardığını ifade etti.

Maçtan önce kendisini kulüp yetkilisinin aradığını ve tehdit unsuru nedeniyle gelmemesinin istendiğini söyleyen İmamoğlu, "Ben de dedim ki 'hayır' kardeşim. Eğer böyle bir süreç varsa sorumlu siz değilsiniz. Kamuya açık bir alan." ifadelerini kullandı.

Maltepe'deki gelişmelere ilişkin de İmamoğlu, "Seçimin sonuçlanması bu ülkenin lehine, bu ülkenin demokrasi ruhunun lehine, dünyaya karşı olan itibarının lehine." dedi.

Kaynak: AA