Maçlar seyircisiz mi oynanacak? Futbol maçları seyircili mi, seyircisiz mi olacak?

Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu. Gelişme sonrası futbol maçları seyircili mi, seyircisiz mi olacak, maçlar seyircisiz mi oynanacak merak edildi.

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni koronavirüs tedbirleri uygulanması için valiliklere genelge gönderdi. Peki, maçlar seyircisiz mi oynanacak? Futbol maçları seyircili mi, seyircisiz mi olacak?

FUTBOL MAÇLARI SEYİRCİLİ Mİ, SEYİRCİSİZ Mİ OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası Covid-19 önlemlerini açıkladı. Buna göre, tüm spor müsabakaları seyircisiz olarak oynanmaya devam edilecek, halı sahaların faaliyetlerine ise ara verilecek.

KORONAVİRÜS TEDDİRLERİ LİSTESİ

Yeni bir karara kadar hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlanacak, üretim, imalat ve tedarik zincirleri bundan muaf olacak. Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı sürelerde vatandaşların özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirler arası seyahate çıkmamaları esas olacak. İstisnai durumlarda izin alanlar özel araçlarıyla seyahat edebilecek.