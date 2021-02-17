Maçlar seyircili mi olacak seyircisiz mi? TFF Başkanı Nihat Özdemir tarih verdi!
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Maçlar seyircili mi olacak seyircisiz mi? TFF Başkanı Nihat Özdemir tarih verdi!

17.02.2021 16:35 | Son Güncelleme: 17.02.2021 16:39
Maçlar seyircili mi olacak seyircisiz mi? TFF Başkanı Nihat Özdemir tarih verdi!

Maçların seyircili mi yoksa seyircisiz mi oynanacağı sürekli merak edilen konulardan biri olmaya devam ediyor. Futbol müsabakalarında ne zaman seyircili konsepte geçileceğine dair son bilgileri TFF Başkanı Nihat Özdemir verdi. Maçlar ne zaman seyircili oynanacak? Maçlar hala seyircisiz mi oynanıyor?

TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Sağlık Bakanlığı ve TFF Sağlık Kurulu uygun gördüğü takdirde en kısa zamanda maçları seyircili oynatmak istiyoruz" açıklamasında bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, maçların seyircili oynanması talebiyle ilgili, "Sağlık Bakanlığı ve TFF Sağlık Kurulu uygun gördüğü takdirde en kısa zamanda maçları seyircili oynatmak istiyoruz." dedi.

MAÇLAR SEYİRCİLİ Mİ OLACAK SEYİRCİSİZ Mİ?

16 Mayıs itibarıyla kazasız ve belasız tüm ligleri tamamlamayı hedeflediklerini anlatan Özdemir, liglerin seyircisiz oynanmasıyla ilgili bir soruya şu yanıtı verdi:

''Bizim hedefimiz ligleri seyircili oynatmak. Yalnızca TFF'nin değil, futbolcularımız ve kulüplerimizin yanı sıra hatta hakemlerimiz bile seyircili oynamaktan mutlu olduklarını hep ifade ediyorlar. Çünkü seyircinin futbola önemli katkıları var. Ancak seyirciyle futbol maçları güzel oluyor. O yüzden ana hedefimiz bu. Ama hepimiz biliyoruz ki yalnızca Türkiye'de değil tüm dünyada pandemiyi yaşamaktayız. İnsan ve sporcu sağlığı her şeyden önemli. O yüzden Sağlık Bakanlığı ile bizim Sağlık Kurulumuz sürekli koordineli çalışmakta. Sağlık Bakanlığı ve TFF Sağlık Kurulu uygun gördüğü takdirde en kısa zamanda maçları seyircili oynatmak istiyoruz. Mutluyuz ki pandemi sürecindeki çok kötü zamanlardan bugünlere geldik. Çok şükür vaka ve vefat sayıları düştü. Önemli derece aşı geldi ve hızla yapılmakta. Eğer aşılama sistemi hızlıca devam ederse, vefat ve vaka sayıları düşmeye devam ederse Sağlık Bakanlığı da uygun görmesi halinde maçları seyircili oynatmayı isteriz. Bu, bizim dışımızda Sağlık Bakanlığının vereceği bir karar.''

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, beIN Sports'ta gündeme dair açıklamalarda bulundu. ÖZdemir, Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerin her hafta devam ettiğini söylerken maçların 1 Nisan'a kadar seyircisiz oynanacağını açıkladı.

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