Maçlar seyircili mi olacak, seyircisiz mi olacak? Maçlar seyircili olacak mı? Süper Lig maçlarında seyirci olacak mı?

Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala sporseverler maçlar seyircili mi olacak, seyircisiz mi olacak merak ediyor. Peki, maçlar seyircili mi olacak, seyircisiz mi olacak? Maçlar seyircili olacak mı? Süper Lig maçlarında seyirci olacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Süper Lig maçlarının seyircili olup olmayacağı konusunda açıklamalarda bulundu. Peki, Süper Lig maçlarında seyirci olacak mı? Maçlar seyircili mi olacak, seyircisiz mi olacak? Maçlar seyircili olacak mı?

SÜPER LİG MAÇLARINDA SEYİRCİ OLACAK MI?

Maçların seyircili oynanmasıyla ilgili olarak Bakan Koca, "Maçların seyircili oynanması bu hafta gündemimizde olmadı. Özellikle salgının şu döneminde seyircili oynanmaması şeklinde daha önce önerimiz olmuştu. Önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre localardan başlamak üzere gündeme alabiliriz." ifadelerini kullandı.