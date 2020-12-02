Maçlar iptal olacak mı? Sokağa çıkma yasağı nedeniyle maçlar iptal mi?

Corona virüsünün Türkiye'de de tespit edilmesinin ardından bazı sorular da gündeme geldi. En önemli konulardan biri de Süper Lig maçları... Sağlık Bakanlığı bir dizi önlem açıklamasında bulunurken taraftar şimdi Süper Lig maçları ertelendi mi? Maçlar seyircisiz mi oynanacak?

Corona virüsünün Türkiye'de tespit edilmesinin ardından vatandaşlar tedirgin olmaya başladı. Yapılan test sonucu bir kişide corona virüsüne rastlandı. Bu gelişme sonrası okulların tatil olup olmayacağı ile birlikte Süper Lig maçlarınında iptal olup olmayacağı merak edildi. Şimdi vatandaşlar Süper Lig maçları ertelendi mi? Maçlar seyircisiz mi oynanacak? İşte detaylar haberiizde...

MAÇLAR İPTAL Mİ OLACAK?

1 Aralık yeni yasaklar açıklaması resmi olarak yapıldı ve Süper Lig maçları ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Süper Lig'de haftasonu maçları 1 Aralık yeni yasaklar kapsamında ertelendi mi, ertelenecek mi? bu konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu yeni bir açıklama yaptığında sitemizde bulabilirsiniz.