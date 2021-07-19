Mackinac Köprüsü üzerinde verilen bomba ihbarı asılsız çıktı
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Mackinac Köprüsü üzerinde verilen bomba ihbarı asılsız çıktı

Mackinac Köprüsü üzerinde verilen bomba ihbarı asılsız çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Öğleden sonra gelen bomba ihbarı üzerine Michigan eyaletinde bulunan 'Mackinac Köprüsü' güvenlik sebebi ile trafiğe kapatılmıştı.

Öğleden sonra gelen bomba ihbarı üzerine Michigan eyaletinde bulunan 'Mackinac Köprüsü' güvenlik sebebi ile trafiğe kapatılmıştı.

Köprünün kapatılmasından yaklaşık 3 saat sonra yetkililer açıklamalarda bulundu: "Yapılan araştırmalar sonucu bir tehdit bulunamadı". Açıklamada ayrıca Michigan Eyalet Polisi ve Mackinwa Şehir Polisi'nin son bir tarama yaptığı bilgisi verildi.

Açıklamanın ardından yerel saat ile saat 17.10'da köprü tekrar trafiğe açıldı.

Köprü üzerinde ve çevresinde bomba taraması yapılırken sahil güvenlik botları da köprü altından geçen trafiği durdurdu.

Bomba ihbarının Amerikalı aşırı sağ gruplar tarafından yapıldığı öngörülüyor. Federal güvenlik güçleri ve polis konuyu araştırmaya devam ettiklerini belirtti.

Michigan eyaletinin kuzeyi ile güneyini birbirine bağlayan ana yollardan biri olan'Mackinac Köprüsü' yaklaşık 8 km uzunluğunda ve 1957 yılından beri hizmet veriyor. - MİCHİGAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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