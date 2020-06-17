MAÇKA PARKI YİNE TIKLIM TIKLIM
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MAÇKA PARKI YİNE TIKLIM TIKLIM

MAÇKA Parkı'nda koronavirüs salgınıyla ilgili alınan tedbirlerin kaldırılmasının ardından yoğunluk yaşanıyor.

MAÇKA PARKI YİNE TIKLIM TIKLIM
17.06.2020 22:49 | Son Güncelleme: 17.06.2020 22:59

MAÇKA Parkı'nda koronavirüs salgınıyla ilgili alınan tedbirlerin kaldırılmasının ardından yoğunluk yaşanıyor. Parka gelenlerin birçoğu sosyal mesafe kuralına dikkat etmezken, maske takmayan kişiler de oldu. Öte yandan polis ekiplerinin de park içinde denetim yaptıkları görüldü.

Şişli'deki Maçka Demokrasi Parkı'nda akşam saatlerinde yoğunluk yaşandı. Koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirlerin kaldırılması sonrasında parklar, sahiller vatandaşların kalabalık gruplar halinde vakit geçirdiği yerler haline geldi. Şişli'deki Maçka Demokrasi Parkı'na akın edenler yoğunluk oluşturdu. Sosyal mesafe kuralına uymayan gençlerin maske de takmadıkları görüldü. Parka gelenlerin bir kısmı yürüyüş yaparken bir kısmı ise çimlere oturup arkadaşlarıyla sohbet etti. Öte yandan polis ekipleri de park içinde devriye gezerek, denetim yaptı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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