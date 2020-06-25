MAÇKA PARKI VE İSTİKLAL CADDESİ'NDE MASKE TAKMA ZORUNLULUĞUNA UYULMADI Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL DHAKoronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul için alınan maske takma zorunluluğuna Maçka Parkı ve İstiklal Caddesi'nde vatandaşların çoğunlukla uymadıkları görüldü.

Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL DHA Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul için alınan maske takma zorunluluğuna Maçka Parkı ve İstiklal Caddesi'nde vatandaşların çoğunlukla uymadıkları görüldü. Özellikle Maçka Parkı'nda toplu halde oturan kalabalığın sosyal mesafe kuralına da uymadıkları kameraya yansıdı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan maske takma zorunluluğunun Maçka Parkı'ndaki kalabalık tarafından dikkate alınmadığı görüldü. Gruplar halinde parkta maskesiz oturan vatandaşlar sosyal mesafe kuralını da hiçe saydı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan maske takma zorunluluğunun Maçka Parkı'ndaki kalabalık tarafından dikkate alınmadığı görüldü. Gruplar halinde parkta maskesiz oturan vatandaşlar sosyal mesafe kuralını da hiçe saydı. İstiklal Caddesi'nde yürüyenlerden birçok kişinin de maske takmadıkları kameralara yansıdı. Kaynak: DHA