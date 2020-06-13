Maçka Parkı'nda yoğunluk, Polisler  parkta devriyede
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Maçka Parkı'nda yoğunluk, Polisler  parkta devriyede

SOKAĞA çıkma kısıtlamasının olmadığı ikinci hafta sonunda Maçka Demokrasi Parkı'nda yoğunluk yaşandı.

Maçka Parkı'nda yoğunluk, Polisler  parkta devriyede
13.06.2020 19:29 | Son Güncelleme: 13.06.2020 19:33

 SOKAĞA çıkma kısıtlamasının olmadığı ikinci hafta sonunda Maçka Demokrasi Parkı'nda yoğunluk yaşandı. Akşam saatlerinde parka gelen çok sayıda kişi çimlere oturdu.  2 akşam üst üste yaşanan olayların ardından ise polis ekipleri parkta güvenlik önlemlerini arttırdı. Ekipler park içinde devriye attı. 

Geçen haftadan bu yana yoğunluğun yaşandığı Maçka Demokrasi Parkı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ikinci hafta sonunda da yoğunluk görüldü. Akşam saatlerinde çok sayıda vatandaş Maçka Demokrasi Parkı'na geldi. Kimi yürüyüş yaparken, kimi çimlere oturdu. Öte yandan 2 akşam üst üste yaşanan olayların ardından ise polis ekipleri parkta güvenlik önlemlerini arttırdı. Ekipler park içinde devriye attı. 

"BEKLEDİĞİMİZDEN DAHA KALABALIK"Arkadaşıyla birlikte Maçka Parkı'na gelen Onur Doğan, "Gerçekten Maçka Parkı'nı özlemişiz. Beklediğimizden daha kalabalık. Çok fazla kalabalık. Elimizden geldiğince hava almaya çalışıyoruz. Mesafeyi koruyarak oturmaya çalışıyoruz. Mümkün olduğunca tedbirimizi almış vaziyetteyiz. Islak mendilimiz var. Yaşanan olaylar ise tedirgin etti. Yıllardır Maçka Parkı'na geliyoruz. Hiçbir zaman böyle bir olay olduğunu duymamıştık. Son zamanlarda neden kaynaklandı inanın fikrimiz yok" şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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