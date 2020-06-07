MAÇKA PARKI'NDA YASAKSIZ İLK PAZARI NARGİLE İÇİP GÜNEŞLENEREK GEÇİRDİLER
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MAÇKA PARKI'NDA YASAKSIZ İLK PAZARI NARGİLE İÇİP GÜNEŞLENEREK GEÇİRDİLER

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 buçuk aydır sürdürülen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının bu hafta uygulanmaması üzerine İstanbullular yasaksız ilk Pazar gününü parklarda geçirmeyi tercih etti.

MAÇKA PARKI'NDA YASAKSIZ İLK PAZARI NARGİLE İÇİP GÜNEŞLENEREK GEÇİRDİLER
07.06.2020 17:02 | Son Güncelleme: 07.06.2020 17:02

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 buçuk aydır sürdürülen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının bu hafta uygulanmaması üzerine İstanbullular yasaksız ilk Pazar gününü parklarda geçirmeyi tercih etti. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarında sokağa çıkmasıyla Maçka Parkı'nda yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi.

Güzel havayı fırsat bilerek Şişli Maçka Parkı'na gelen vatandaşların bir kısmı piknik yaparken, kimisi çimlerde oturdu. Koronavirüsle mücadele kapsamında kapatılan nargile kafelere gidemeyen gençler kendi nargilelerini hazırlayarak Maçka Parkı'na geldi. Nargile içerek arkadaş gruplarıyla sohbet edenlerin, başka gruplarla sosyal mesafeyi koruduğu gözlendi.

SOSYAL MESAFE KURALINA UYUP MASKE TAKMAYI İHMAL ETMESİNLERAnnesiyle Maçka Parkı'na gelen Vedat Tomur isimli genç, "Bağcılar'dan dolaşa dolaşa annemle birlikte Maçka Parkı'na geldik. Üç aydır koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmıyoruz. Evde dura dura biraz bunalmıştık. Sosyal mesafeyi koruyarak ve maske takarak havalar güzelken çıktık" ifadelerini kullandı.

ÜSTLERİNİ ÇIKARIP GÜNEŞLENDİLER

Hava sıcaklığının 30 dereceye yaklaştığı gün ortasında sıcaktan bunalan kimi vatandaşların üstlerini çıkararak güneşlendiği anlar kameralara yansıdı.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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