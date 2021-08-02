MAÇKA PARKI'NDA ÜST GEÇİTTEN DÜŞEN KADIN AĞIR YARALANDI
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MAÇKA PARKI'NDA ÜST GEÇİTTEN DÜŞEN KADIN AĞIR YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MAÇKA Demokrasi Parkı'nda isminin Elif olduğu öğrenilen 22 yaşındaki kadın, buradaki üst geçitten yola düştü.

MAÇKA Demokrasi Parkı'nda isminin Elif olduğu öğrenilen 22 yaşındaki kadın, buradaki üst geçitten yola düştü. Ağır yaralanan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Şişli Maçka Demokrasi Parkı'nda saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşları ile Maçka Parkı'na gelen isminin Elif olduğu öğrenilen 22 yaşındaki kadın, bir anda arkadaşlarının şaşkın bakışları arasında üst geçide çıktı. Arkadaşları, onu tutmaya çalışsa da başarılı olamadı. Kadın, yaklaşık beş metrelik üst geçitten yola düştü. Ağır yaralanan kadın için olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının arkadaşları ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

MAÇKA PARKI'NDA ÜST GEÇİTTEN DÜŞEN KADIN AĞIR YARALANDI
MAÇKA PARKI'NDA ÜST GEÇİTTEN DÜŞEN KADIN AĞIR YARALANDI
MAÇKA PARKI'NDA ÜST GEÇİTTEN DÜŞEN KADIN AĞIR YARALANDI
MAÇKA PARKI'NDA ÜST GEÇİTTEN DÜŞEN KADIN AĞIR YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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