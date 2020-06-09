MAÇKA PARKI'NDA SOSYAL MESAFE VAR, MASKE YOK
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MAÇKA PARKI'NDA SOSYAL MESAFE VAR, MASKE YOK

Koronavirüsle mücadele tedbirleri gereğince getirilen kısıtlamaların kaldırılmasının ardından hafta sonu park ve sahilleri dolduran vatandaşlar, bugün de parklara akın etti.

MAÇKA PARKI'NDA SOSYAL MESAFE VAR, MASKE YOK
09.06.2020 22:29 | Son Güncelleme: 09.06.2020 23:43

Koronavirüsle mücadele tedbirleri gereğince getirilen kısıtlamaların kaldırılmasının ardından hafta sonu park ve sahilleri dolduran vatandaşlar, bugün de parklara akın etti. Akşam saatlerini Maçka Demokrasi Parkı'nda değerlendirmek isteyen vatandaşlar gruplar halinde sosyal mesafe kuralına uyarken, birçoğunun maske takmaması dikkat çekti. 

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar, 1 Haziran'dan itibaren hafifletildi. Vatandaşlar, birçok alandaki kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte, özellikle hafta sonu sahil ve parklara akın etti. 2.5 ay süren yasağın ardından sahil ve yeşil alanları dolduran İstanbullular, özellikle parklarda gece geç saatlere vakit geçirdi.İstanbullular, haftanın ilk günü de parklardan vazgeçmedi. Şişli Maçka'daki Demokrasi Parkı hafta sonunda olduğu gibi yine tıklım tıklımdı. Akşam saatlerinden itibaren parka gelen vatandaşların bir kısmı yürüyüş yaparken birçoğu ise çimlerde oturmayı tercih etti. Arkadaş ve aileleriyle gruplar halinde oturanların diğer gruplarla aralarındaki sosyal mesafeye uyduğu gözlenirken, birçok vatandaşın maske takmaması dikkat çekti.  İSTİKLAL CADDESİ'NDE DE KALABALIK VARDI

Taksim İstiklal Caddesi'nde de akşam saatlerinde kalabalık görüldü. Caddede yürüyen birçok kişinin maske takmadığı görüntülere yansıdı. 

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi Haber
TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek Haber
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek
Floyd protestoları sürerken ABD tarihinde ilk kez bir siyahi kuvvet komutanı olarak görevlendirildi Haber
Floyd protestoları sürerken ABD tarihinde ilk kez bir siyahi kuvvet komutanı olarak görevlendirildi
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor Haber
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor
Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti Haber
Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni normalleşme kararlarını açıkladı! İşte madde madde kaldırılan kısıtlamalar Haber
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni normalleşme kararlarını açıkladı! İşte madde madde kaldırılan...
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek, tomografi çekilince ortaya çıktı
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek, tomografi çekilince ortaya çıktı
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Fatih Terim, 'Artık para için çalışmak istemiyorum' sözleri nedeniyle Ryan Babel'i sildi
Fatih Terim, "Artık para için çalışmak istemiyorum" sözleri nedeniyle Ryan Babel'i sildi
Çay bahçeleri Birleşmiş Milletler gibi! Gürcülerin yerini Afgan, Azeri ve Özbekler aldı
Çay bahçeleri Birleşmiş Milletler gibi! Gürcülerin yerini Afgan, Azeri ve Özbekler aldı
Türkiye'nin en değerli markaları sıralamasında ilk sıra THY'nin oldu
Türkiye'nin en değerli markaları sıralamasında ilk sıra THY'nin oldu
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık...
Erdoğan, Aybüke Yalçın'ı unutmadı: Saygıyla yad ediyorum
Erdoğan, Aybüke Yalçın'ı unutmadı: Saygıyla yad ediyorum
İstanbul'daki alacak verecek kavgasında 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti
İstanbul'daki alacak verecek kavgasında 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Çin'den aşı haberi geldi: Sonbaharda kullanıma hazır olacak
Çin'den aşı haberi geldi: Sonbaharda kullanıma hazır olacak
Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı
Borsa, günün ilk yarısında geriledi
Borsa, günün ilk yarısında geriledi
İstanbul'da Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan çalışma, koronanın bıraktığı hasarı gözler önüne serdi
İstanbul'da Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan çalışma, koronanın bıraktığı hasarı gözler önüne serdi
Petrol devi BP, 10 bin kişinin işine son verecek
Petrol devi BP, 10 bin kişinin işine son verecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi: Favipiravir isimli ilacı kendi sentezimizle üretmeyi başardık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi: Favipiravir isimli ilacı kendi sentezimizle üretmeyi...
Uydu fotoğraflarına göre koronavirüs Çin'de 2019 yazında yayılmaya başlamış
Uydu fotoğraflarına göre koronavirüs Çin'de 2019 yazında yayılmaya başlamış
e-Devlet'te uygulamaya giren 'Araçlarım' hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı '3 yanlış bilgi' sebebiyle salgın bitmiyor
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı "3 yanlış bilgi" sebebiyle salgın bitmiyor
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Son Dakika: Milletvekilliği düşürülüp tutuklanan HDP'li Leyla Güven tahliye edildi
Son Dakika: Milletvekilliği düşürülüp tutuklanan HDP'li Leyla Güven tahliye edildi
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Halife Hafter Devlet Bahçeli Berat Albayrak Enis Berberoğlu
Magazin Sibel Can Cem Yılmaz Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Okan Buruk Fatih Terim Nihat Özdemir Servet Yardımcı Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Bursa Haziran Beşiktaş Resmi Gazete
Şu an buradasınız: MAÇKA PARKI'NDA SOSYAL MESAFE VAR, MASKE YOK - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 00:05:53. #1.15#
title