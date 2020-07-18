Maçka Parkı'nda sağlık çalışanına saldırıya ilişkin iddianame
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Maçka Parkı'nda sağlık çalışanına saldırıya ilişkin iddianame

Psikiyatri asistanına Maçka Parkı'nda kırık cam şişesiyle saldıran şüpheli Emrah Danışman'a ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Maçka Parkı'nda sağlık çalışanına saldırıya ilişkin iddianame
18.07.2020 14:46 | Son Güncelleme: 18.07.2020 15:24

Psikiyatri asistanına Maçka Parkı'nda kırık cam şişesiyle saldıran şüpheli Emrah Danışman'a ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüphelinin 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapsini istedi.

Maçka Demokrasi Parkı'nda 11 Haziran'da meydana gelen olayda, iki kadın meslektaşı ile yürüyen psikiyatri bölümü asistanı Süleyman Dönmezler, şüpheli Emrah Danışman ile laf atma meselesi nedeniyle tartışmıştı. Elindeki şişeyi kıran şüpheli Danışman, Dönmezler'in boğazını kesmişti. Olayın ardından kaçan şüpheli Danışman, polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayına sevk edilen şüpheli Danışman tutuklandı.

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede şüphelinin 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep edildi.

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Kaynak: İHA

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