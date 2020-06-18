Maçka Parkı'nda polisten maske uyarısı
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Maçka Parkı'nda polisten maske uyarısı

ŞİŞLİ'deki Maçka Demokrasi Parkı'nda akşam saatlerinde yine yoğunluk yaşandı.

Maçka Parkı'nda polisten maske uyarısı
18.06.2020 22:34 | Son Güncelleme: 18.06.2020 22:46
ŞİŞLİ'deki Maçka Demokrasi Parkı'nda akşam saatlerinde yine yoğunluk yaşandı. Parka gelenlerden bazılarının maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. İstiklal Caddesi'nde de yürüyenlerden bazılarının maske takmadığı kameraya yansıdı.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerin kaldırılmasıyla birlikte Şişli'deki Maçka Demokrasi Parkı'nda akşam saatlerinde yine yoğunluk yaşandı. Parka gelenlerden kimi yürüyüş yaparken kimi de çimlere oturup sohbet etti. Parka gelenlerden bazılarının ise maske takmadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.  Öte yandan, polis ekipleri park içerisinde devriye atarak denetim yaparken, maske takmayanlara da uyarılarda bulundu. 

İSTİKLAL CADDESİ'NDE MASKESİZ YÜRÜYENLER VARDI

İstiklal Caddesi'nde de akşam saatlerinde yoğunluk görüldü. Caddede yürüyüş yapanlardan bazılarının maske takmadığı kameraya yansıdı. 

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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