MAÇKA PARKI'NDA KORONAVİRÜSE ALDIRMADAN MÜZİK EŞLİĞİNDE HALAY ÇEKTİLER
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MAÇKA PARKI'NDA KORONAVİRÜSE ALDIRMADAN MÜZİK EŞLİĞİNDE HALAY ÇEKTİLER

Şişli'de bulunan Maçka Demokrasi Parkı'nda gençler, koronavirüs salgınına aldırmadan müzik eşliğinde halay çekti.

MAÇKA PARKI'NDA KORONAVİRÜSE ALDIRMADAN MÜZİK EŞLİĞİNDE HALAY ÇEKTİLER
09.06.2020 08:42 | Son Güncelleme: 09.06.2020 08:46
Şişli'de bulunan Maçka Demokrasi Parkı'nda gençler, koronavirüs salgınına aldırmadan müzik eşliğinde halay çekti.  O anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Türkiye'de koronavirüs kaynaklı ölümlerin ve vaka sayısının azalmaya başlamasıyla birlikte 1 Haziran'dan itibaren normalleşme süreci başlatıldı.  Koronavirüs salgını kapsamında alınan birçok kısıtlama kararı normalleşme takvimiyle birlikte kaldırıldı. Kısıtlama tedbirlerinin kaldırılmasını fırsat bilen içinde gençlerin ağırlıkta olduğu vatandaşlar, Şişli'de bulunan Maçka Demokrasi Parkı'na akın etti. Burada müzik eşliğinde halay çekerek eğlence yaptı. Sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve maske takmadıkları gözlenen vatandaşların kimisi müzik eşliğinde eğlenirken kimisi ise çimlerin üzerine oturarak arkadaşlarıyla sohbet etti.  Vatandaşların halay çekmesi bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

"GÜZEL BİR AKŞAMDA EĞLENİYORUZ"

Maçka Parkı'nda eğlendiklerini belirten bir kişi, "Geçirdiğimiz koronavirüs hastalığından dolayı, güzel bir akşamda arkadaşlarımızla eğlenmeye geldik. Sosyal mesafeye oldukça dikkat ediyoruz. Ayrı oturmaya çalışıyoruz. Ev ortamından bütün ülkece sıkıldık. Bütün her yer kapalı, böyle kendi kendimize eğlence yaratmaya çalışıyoruz. Bu sürecin en kısa zamanda atlatılmasını istiyoruz" dedi. Arkadaşlarıyla eğlenmeye geldiklerini belirten bir kişi, "Arkadaşlarla eğlenmeye geldik. Kalabalıktı. Biz de daha az virüs kapabiliriz diye arka taraflara gittik" dedi. 

- Uçan

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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