Maçka Parkı'nda doktoru şişe parçasıyla yaralayan sanık tahliye edildi

Şişli'deki Maçka Parkı'nda, psikiyatri asistanı Süleyman Dönmezler'i kırılmış şişe parçasıyla boğazından yaraladığı gerekçesiyle "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Emrah Danışman'ın, adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

Şişli'deki Maçka Parkı'nda, psikiyatri asistanı Süleyman Dönmezler'i kırılmış şişe parçasıyla boğazından yaraladığı gerekçesiyle "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Emrah Danışman'ın, adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık ve müşteki avukatları katıldı. Müşteki Dönmezler'in gelmediği duruşmaya, sanık Danışman da Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminde (SEGBİS) yaşanan sorun nedeniyle bağlanamadı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, suçun vasıf ve mahiyeti, dosyadaki delil durumunu dikkate alarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanığın avukatı da müştekinin müvekkiline hakaret ettiğini, sanığın olayı ağır tahrik altında işlediğini, eylemin yaralamaya yönelik değil korkutma amaçlı olduğunu savunarak, tutuklulukta geçirdiği sürenin de göz önüne alınarak müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Mevcut delil durumu ve tutuklukta geçirilen süreyi dikkate alan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Emrah Danışman'ın "yurt dışına çıkış yasağı" ve "haftada bir gün imza" şeklindeki adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesine karar verdi.

Olayın geçmişi

Maçka Parkı'nda 11 Haziran 2020'de tartıştığı Süleyman Dönmezler'i kırılmış şişe parçasıyla boğazından yaralayarak kaçan Emrah Danışman Eyüpsultan'da yakalanmıştı.

"Kasten yaralama" suçundan 5 kaydı olduğu belirlenen Danışman, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, bir hastanenin psikiyatri bölümünde asistanlık yapan Süleyman Dönmezler'in iki kadın meslektaşıyla parkın kapısına yürüdüğü sırada sanık Emrah Danışman ile laf atma yüzünden tartıştığı, Danışman'ın elindeki içki şişesini kırarak Dönmezler'in boğazını kestiği anlatılıyor.

İddianamede sanık Danışman hakkında, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu