Maçka Parkı'nda doktor Süleyman Dönmezler'i ağır yaralayan zanlı Emrah D. nöbetçi savcılık...
Maçka Parkı'nda doktor Süleyman Dönmezler'i ağır yaralayan zanlı Emrah D. nöbetçi savcılık tarafından 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
12.06.2020 21:25 | Son Güncelleme: 12.06.2020 22:20
Maçka Parkı'nda doktor Süleyman Dönmezler'i ağır yaralayan zanlı Emrah D. nöbetçi savcılık tarafından 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
Kaynak: İHA