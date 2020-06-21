Maçka Parkı'nda dikkat çeken yoğunluk
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Maçka Parkı'nda dikkat çeken yoğunluk

Maçka Parkı'nda dikkat çeken yoğunluk Kimi maske takmadı, kimi de sosyal mesafe kuralını saydı Maçka Parkı'na gelen vatandaşlar korona virüse karşı alınan tedbirleri hiçe saydı.

21.06.2020 03:10 | Son Güncelleme: 21.06.2020 04:21

Maçka Parkı'nda dikkat çeken yoğunluk

Kimi maske takmadı, kimi de sosyal mesafe kuralını saydı

İSTANBUL - Maçka Parkı'na gelen vatandaşlar korona virüse karşı alınan tedbirleri hiçe saydı. Parkta oturan vatandaşların, maskelerini takmadıkları ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gözlendi.

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında İstanbul'da zorunlu hale getirilen maske takma kuralına Maçka Parkı'na gelen vatandaşlar uymadı. Liselere Geçiş Sınavı nedeniyle uygulanan kısmi sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından vatandaşlar, Maçka Parkı'na akın etti. Akşam saatlerinden itibaren yoğunluğun arttığı Maçka Parkı'nda sosyal mesafe kurallarına da uyulmadığı gözlendi. Polis ekipleri, maske takmaları konusunda vatandaşları uyarırken, maskesi olmayan bazı vatandaşlar ise parka alınmadı.

Maçka Parkı'nda dikkat çeken yoğunluk

Kaynak: İHA

Manşet

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