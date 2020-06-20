Maçka Parkı'nda dikkat çeken yoğunluk Maçka Parkı'na gelen vatandaşlar korona virüse karşı alınan tedbirleri hiçe saydı.

Maçka Parkı'na gelen vatandaşlar korona virüse karşı alınan tedbirleri hiçe saydı. Parkta oturan vatandaşların, maskelerini takmadıkları ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gözlendi.

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında İstanbul'da zorunlu hale getirilen maske takma kuralına Maçka Parkı'na gelen vatandaşlar uymadı. Liselere Geçiş Sınavı (LGS) nedeniyle uygulanan kısmi sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından vatandaşlar, Maçka Parkı'na akın etti. Akşam saatlerinden itibaren yoğunluğun arttığı Maçka Parkı'nda sosyal mesafe kurallarına da uyulmadığı gözlendi. Polis ekipleri, maske takmaları konusunda vatandaşları uyarırken, maskesi olmayan bazı vatandaşlar ise parka alınmadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA