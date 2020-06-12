Maçka Parkı'nda dehşetin ardından güvenlik önlemleri artırıldı
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Maçka Parkı'nda dehşetin ardından güvenlik önlemleri artırıldı

MAÇKA Parkı'nda bir psikiyatri asistanının kırık cam şişesiyle yaralanmasının ardından polis ekipleri parktaki güvenlik önlemleri artırdı.

Maçka Parkı'nda dehşetin ardından güvenlik önlemleri artırıldı
12.06.2020 13:58 | Son Güncelleme: 12.06.2020 14:02
MAÇKA Parkı'nda bir psikiyatri asistanının kırık cam şişesiyle yaralanmasının ardından polis ekipleri parktaki güvenlik önlemleri artırdı. 

Maçka Parkı'nda dün akşam özel bir hastanede psikiyatri asistanı olan Süleyman Dönmezler, bir kişinin saldırısı sonucu yaralandı. Dehşet dakikalarının ardından polis ekipleri parktaki güvenlik önlemleri artırdı. Şüpheli görülen kişilerin kimlik kontrolleri yapılırken ekiplerin parkta devriye attıkları da gözlendi. Yaşanan olaya çok şaşırmadığını belirten Ali Dündar," Öğlen saatlerinde bir sıkıntı yaşanmıyor. Eşimle birlikte de geliyorum ancak akşam saatleri için aynı şeyi söyleyemem. Akşamları çok kalabalık oluyor, karantina sürecinin bitmesiyle her geçen gün kalabalıklaşıyor. İçim rahat ederek keyif alarak oturduğum bir yer olduğunu söyleyemem. Bu olayın yaşanmasına da çok şaşırmadım. Ortada çok fazla sinirli ve alkol tüketmeyi bilmeyen insanlar olduğu için bu tarz olayların yaşanması normal. Keşke normal olmasa burada herkes güzel bir şekilde zaman geçirebilse" ifadelerini kullandı.

Çocuğuyla parka gelen bir anne ise," Bugüne kadar bir tedirginlik yaşamadım. Olaydan da haberdar değilim. Olumsuz bir şeyle karşılaşmadım. O yüzden güvenli hissediyorum" şeklinde konuştu.

(FOTOGRAF)

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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