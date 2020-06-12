Maçka Parkı'nda dehşet saçan şüpheliye tutuklama talebi MAÇKA Parkı'nda bir psikiyatri asistanını kırık cam şişesiyle ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Emrah D. çıkarıldığı savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

MAÇKA Parkı'nda bir psikiyatri asistanını kırık cam şişesiyle ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Emrah D. çıkarıldığı savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Bir hastanenin psikiyatri bölümünde asistanlık yapan Süleyman Dönmez'i yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Emrah D. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Müracaat savcılığınca ifadesi alınan şüpheli Emrah D. "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

ELİNDEKİ BİRA ŞİŞESİNİ KIRARAK SALDIRDIİddiaya göre, iki kadın meslektaşıyla parkın kapısına doğru yürüyen Süleyman Dönmez'in, şüpheli Emrah D. ile laf atma yüzünden tartışmaya başladığı, şüphelinin elindeki bira şişesini kırdıktan sonra Dönmez'in boğazını kestiği belirtiliyordu. Ağır yaralanan Süleyman Dönmez hastaneye kaldırılmıştı.

- İstanbul

Kaynak: DHA