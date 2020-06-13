Maçka Parkı'nda alkol alan iki grup arasında kavga: 2 yaralı
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Maçka Parkı'nda alkol alan iki grup arasında kavga: 2 yaralı

ŞİŞLİ'de bulunan Maçka Parkı'nda iki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Maçka Parkı'nda alkol alan iki grup arasında kavga: 2 yaralı
13.06.2020 04:15 | Son Güncelleme: 13.06.2020 04:19

ŞİŞLİ'de bulunan Maçka Parkı'nda iki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Ellerindeki alkol şişelerini kırarak birbirlerine saldıran her iki gruptan 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Şişli'deki Maçka Demokrasi Parkı'nda yaşandı. Parkta alkol alan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Ellerinde bulunan alkol şişelerini kırarak birbirlerine saldıran her iki gruptan 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavga edenleri dağıtan polis, direnen 2 kişiyi de gözaltına aldı. Kavgada aldığı şişe darbeleri ile başından yaralanan  Burak T., yerde yatarak ambulansın gelmesinin bekledi. Bu sırada bir arkadaşı ise bulduğu bez parçaları ile arkadaşının kanayan yaralarına tampon yaparak sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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