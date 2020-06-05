MAÇKA PARKI'NDA 18 YAŞ ALTI YOĞUNLUĞU Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş altı çocuklar, 14.00-20.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile parklara akın etti.

Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş altı çocuklar, 14.00-20.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile parklara akın etti. Maçka Demokrasi Parkı'na gelenler çimenlerde oturup vakit geçirdi. Sosyal mesafe kuralına kimi aileler dikkat ederken kimi ailelerin ise uymadığı görüldü. Kaynak: DHA