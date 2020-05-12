MAÇKA PARKI'NA AKIN ETTİLER
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MAÇKA PARKI'NA AKIN ETTİLER

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yasak olmasına rağmen vatandaşlar parklardan vazgeçmiyor.

MAÇKA PARKI'NA AKIN ETTİLER
12.05.2020 08:35 | Son Güncelleme: 12.05.2020 08:35
Koronavirüs ile mücadele kapsamında yasak olmasına rağmen vatandaşlar parklardan vazgeçmiyor. Akşam saatlerinde Maçka Demokrasi Parkı'na akın eden vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını da hiçe sayarak spor ve yürüyüş yaptı. Bazı vatandaşların maske takmaması dikkat çekti. 

Koronavirüsün ülkemizde de görünmesinin ardından alınan tedbirler kapsamında, sahil, park ve bahçelerde yürüyüş ve spor yapılması yasaklandı. Buna rağmen bazı İstanbullular parklardan vazgeçmiyor. Yasaklara aldırış etmeyen bazı vatandaşlar, akşam saatlerinde, Şişli'deki Maçka Demokrasi Parkı'na akın ettiler. Havanın güneşli olmasını fırsat bilerek parka gelen bazı vatandaşlar spor ve yürüyüş yaparken, bazıları da bank ve çimenlerde oturmayı tercih etti. Köpeğini gezdirmeye gelenlerin de yoğunlukta olduğu parkta, bazı vatandaşların maske takmaması ve sosyal mesafe kuralına uymaması dikkat çekti. 

- İstanbul

Kaynak: DHA

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