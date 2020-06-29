Maçka Parkı ile İstiklal Caddesi bu akşam da kalabalıktı MAÇKA Parkı ile İstiklal Caddesi Bu akşam da oldukça kalabalıktı.

MAÇKA Parkı ile İstiklal Caddesi Bu akşam da oldukça kalabalıktı. Vatandaşların bazıları maske takarken, bazılarının ise maskesiz oldukları görüldü.

İstanbul'un en hareketli yerlerinden Maçka Demokrasi Parkı ile İstiklal Caddesi bu akşam da kalabalıktı. Parka gelenlerin kimileri çimlerin üzerine oturup birbirleriyle sohbet ederken, kimleri yürüyüş yaptı. Vatandaşların çoğonun maske takmadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

İSTİKLAL CADDESİİstiklal Caddesi her zamanki gibi bugün de kalabalıktı. Caddede yürüyenlerin çoğunluğu maske takarken bazı kişilerin maskesiz dolaştıkları kameraya yansıdı.

- İstanbul

Kaynak: DHA