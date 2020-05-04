Maçka MYO'da eczane hizmetleri bölümü açılacak

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Maçka Meslek Yüksekokulu'na (MYO) bağlı açılacak eczane hizmetleri bölümünün ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Maçka Meslek Yüksekokulu'na (MYO) bağlı açılacak eczane hizmetleri bölümünün ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Koçhan, yaptığı açıklamada, YÖK Başkanlığından gelen yazıyla Maçka MYO bünyesinde 2 yıllık eczane hizmetleri bölümü açılacağının bildirildiğini belirtti.

Kendilerinin de uzun zamandır uğraş verdikleri bir mücadele sonucu açılacak bölümün, Trabzon ve Maçka'ya büyük katkılar sağlayacağını ifade eden Koçhan, şunları kaydetti:

"Bu süreçte bizlere destek olan ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Başta KTÜ Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Süleyman Baykal'a, Maçka MYO Müdürümüz Sayın Volkan Numan Bulut'a ve YÖK yetkililerinin hepsine tek tek Maçka halkı adına şükranlarımı sunuyorum. Maçka halkı bize güvendiği sürece verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmeye devam edeceğiz. Maçka'mızı büyüyen, gelişen 2023 Türkiye vizyonunda hak ettiği yere taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Maçka MYO'da açılacak eczane hizmetleri bölümünün ilimize, ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA