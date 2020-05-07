Maçka Belediyesi vatandaşlara hediye paketi dağıtacak

Maçka Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçe sakinlerine 40 bin maske, 7 bin kolonya ve 7 bin kahveden oluşan hediye paketi dağıtacak.

Maçka Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçe sakinlerine 40 bin maske, 7 bin kolonya ve 7 bin kahveden oluşan hediye paketi dağıtacak.

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, yaptığı açıklamada, ramazan etkinliklerini bu yıl yapamadıklarını ancak vatandaşları da unutmadıklarını belirterek, hazırladıkları maske, kahve ve kolonyadan oluşan hediye paketini vatandaşlara dağıtacaklarını ifade etti.

Maçka'da çalmadık kapı bırakmayacaklarını vurgulayan Koçhan, şunları kaydetti:

"Bizim ne imkanımız varsa vatandaşındır. Dünyada Kovid-19 salgını ile mücadele Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizde devam etmektedir. Ülke olarak verdiğimiz mücadele ve 'Biz Bize Yeteriz' kampanyası ile Kovid-19 salgını ile mücadelede dünyaya örnek oluyoruz. Bizler de Maçka Belediyesi olarak tüm imkanlarımız ile mücadele etmekteyiz."

Koçhan, Ramazan Bayramı'nda çifte bayram yaşamayı temenni ederek, "Bu vesileyle Maçka Belediyesi olarak küçük hediye paketimizi görevli arkadaşlarımız ile kapı kapı gezerek sizlere ulaştıracağız. Kapınızı ekiplerimiz çaldığında her türlü talebinizi aktarmanızı rica ediyorum. Bilin ki Maçka Belediyesi olarak ne imkanımız varsa hepsi sizlerindir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA