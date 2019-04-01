Maçın Yıldızları | Sarunas Vasiliauskas - Bahçeşehir Koleji 86-92 Gaziantep Basketbol

Maçın Yıldızları | Sarunas Vasiliauskas - Bahçeşehir Koleji 86-92 Gaziantep Basketbol

Gaziantep Basketbol'un Bahçeşehir Koleji'ni deplasmanda mağlup ettiği maçın yıldızı Sarunas Vasiliauskas'ın performansına daha yakından bakalım.

Gaziantep Basketbol'un Bahçeşehir Koleji'ni deplasmanda mağlup ettiği maçın yıldızı Sarunas Vasiliauskas'ın performansına daha yakından bakalım.

Kaynak: Youtube
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